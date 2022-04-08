Подорожали практически все продукты питания

Рост цен коснулся практически всех продуктов питания, больше всего — на 16,9 процента — подорожали куриные яйца. Быстро росли цены на кофе, чай и какао — эти продукты к концу первого квартала подорожали на 16,7 процента. Более чем на 10 процентов выросли цены на фрукты и овощи, а также рыбу и рыбную продукцию.