По данным Департамента статистики, продолжающийся уже несколько месяцев рост индекса потребительских цен повлиял на подорожание продуктов питания. За первые месяцы этого года цены на основные продукты выросли по сравнению с декабрем на девять процентов.
Подорожали практически все продукты питания
Подорожали практически все продукты питания
Рост цен коснулся практически всех продуктов питания, больше всего — на 16,9 процента — подорожали куриные яйца. Быстро росли цены на кофе, чай и какао — эти продукты к концу первого квартала подорожали на 16,7 процента. Более чем на 10 процентов выросли цены на фрукты и овощи, а также рыбу и рыбную продукцию.
Меньше всего — на 3,5 процента — подорожали минеральная вода, газированные напитки и соки.
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