Пт, 8.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Подорожали практически все продукты питания

rus.postimees.ee
Подорожали практически все продукты питания
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Продукты питания.
Продукты питания. Фото: Tairo Lutter

По данным Департамента статистики, продолжающийся уже несколько месяцев рост индекса потребительских цен повлиял на подорожание продуктов питания. За первые месяцы этого года цены на основные продукты выросли по сравнению с декабрем на девять процентов.

Рост цен коснулся практически всех продуктов питания, больше всего — на 16,9 процента — подорожали куриные яйца. Быстро росли цены на кофе, чай и какао — эти продукты к концу первого квартала подорожали на 16,7 процента. Более чем на 10 процентов выросли цены на фрукты и овощи, а также рыбу и рыбную продукцию.

Меньше всего — на 3,5 процента — подорожали минеральная вода, газированные напитки и соки.

Ключевые слова
Наверх