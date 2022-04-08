Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова

По данным телеграм-канала «База», задержанный — 37-летний Илья Марковец, пишет Meduza. Еще один человек, по сообщению «Базы», пока разыскивается.

Муратова облили краской в поезде Москва—Самара. По словам пострадавшего, злоумышленник крикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». Поезд в момент нападения, судя по опубликованной видеозаписи, стоял на платформе.