Пт, 8.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова

rus.postimees.ee
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова
Facebook LinkedIn OK Twitter
О том, в каких условиях существуют российские журналисты, можно судить по этому снимку: главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова на днях облили краской.
О том, в каких условиях существуют российские журналисты, можно судить по этому снимку: главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова на днях облили краской. Фото: DMITRY MURATOV

Российская полиция задержала подозреваемого в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который 7 апреля был облит краской в поезде дальнего следования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала «База», задержанный — 37-летний Илья Марковец, пишет Meduza. Еще один человек, по сообщению «Базы», пока разыскивается.

Муратова облили краской в поезде Москва—Самара. По словам пострадавшего, злоумышленник крикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». Поезд в момент нападения, судя по опубликованной видеозаписи, стоял на платформе.

Дмитрий Муратов был обследован в Самаре. У него диагностировали ожог глаз и конъюктивы.

Ключевые слова
Наверх