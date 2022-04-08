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Разжигание ненависти: полиция оштрафовала жителя Нарвы на 500 евро

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Разжигание ненависти: полиция оштрафовала жителя Нарвы на 500 евро
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Полицейский автобус.
Полицейский автобус. Фото: Arvo Meeks

На этой неделе бдительный гражданин сообщил полиции, что проживающий в Нарве мужчина разжигает ненависть и призывает к насилию в отношении граждан Украины в социальной сети TikTok.

Полицейские связались с этим человеком, выяснили мотивы его поступков и объяснили, к каким последствиям они могут привести. В отношении мужчины было начато производство о проступке. Он был оштрафован на 500 евро.

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, полиция решительно реагирует на случаи разжигания ненависти, подстрекательства к насилию и использование символики, поддерживающей агрессию.

«В Эстонии не допускается разжигание ненависти. Люди, подстрекающие к насилию, угрожающие или использующие военную символику, должны осознавать, что такие действия могут быть провокационными и угрожать общественному порядку», - сказал Пюви, подчеркнув, что полиция продолжает уделять пристальное внимание разжиганию ненависти и использованию военной символики.

Напоминаем, что если вы заметите использование противоречивой символики, разжигание ненависти или насилия, об этом необходимо сообщить по номеру экстренной помощи 112.

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