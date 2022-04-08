​ Рост цен на жилье в Эстонии — один из крупнейших в Европейском союзе

В еврозоне цены выросли в годовом исчислении в среднем на 9,4%, что является самым высоким темпом роста с 2005 года, когда Евростат начал собирать данные. По данным Евростата, в ЕС не наблюдалось более высоких темпов роста с четвертого квартала 2006 года.

Среди государств-членов, по которым у Евростата есть данные, цены за год упали только на Кипре - на 5,3%.

Однако во всех других государствах-членах цены выросли. В целых 15 государствах-членах рост цен превысил 10%. Самый большой рост цен был в Чехии – 25,8%. Далее следует Эстония с 20,4% и Литва с 19,8%.

В квартальном исчислении цены выросли на 1,9% в зоне евро и на 2,1% в ЕС в целом. В квартальном исчислении цены на жилье упали на 4,3% и 3,1% в Дании и на Кипре соответственно. В Финляндии цены остались на уровне предыдущего квартала.