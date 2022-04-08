Swedbank прекратит финансовые операции с Россией и Беларусью

«Соблюдая все требования санкций Европейского союза и Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), Группа Swedbank приняла решение прекратить все финансовые операции, где платежи осуществляются в Россию и Беларусь или поступают из этих стран», - объяснила компания.

В Swedbank отметили, что могут применяться отдельные исключения: «Например, Swedbank продолжит обслуживать платежи, которые направлены на отдельные социально-общественные группы, - речь о клиентах, которые из этих стран получают платежи по пенсиям или пособиям».