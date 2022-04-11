Одной из главных проблем для оказавшихся из-за войны в Эстонии украинцев стал поиск съемного жилья: каждый день десятки украинцев с надеждой звонят по очередному объявлению, но вновь слышат отказ. Специалист по недвижимости уверена, что есть причины, из-за которых украинцы с трудом находят жилье, но они никак не связаны с политическими взглядами владельцев.
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Почему на самом деле украинцы получают отказ
«Украинцы? Тогда нет!»: истории беженцев, которые искали и продолжают искать съемное жилье в Эстонии
Виктория из-за войны была вынуждена покинуть Украину и прибыла в Эстонию первого марта. «Я приехала к брату, недели две отходила от всего, а потом стала искать жилье», - рассказывает она.
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