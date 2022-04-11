«Украинцы? Тогда нет!»: истории беженцев, которые искали и продолжают искать съемное жилье в Эстонии

Виктория из-за войны была вынуждена покинуть Украину и прибыла в Эстонию первого марта. «Я приехала к брату, недели две отходила от всего, а потом стала искать жилье», - рассказывает она.

Вместе с Викторией вынужденными беженцами стали ее 17-летний сын и родители. Она решила обратиться в одну из организаций, которая занимается помощью беженцам. «Там мне сказали, что есть несколько вариантов, но они не могут мне их предложить, поскольку есть семьи с маленькими детьми и они в приоритете, - говорит Виктория. - Но сказали, что подыщут что-то до 31 марта».