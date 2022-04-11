Пн, 11.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

«Украинцы? Тогда нет!»: истории беженцев, которые искали и продолжают искать съемное жилье в Эстонии

Почему на самом деле украинцы получают отказ
София Солдатенко
, reporter
«Украинцы? Тогда нет!»: истории беженцев, которые искали и продолжают искать съемное жилье в Эстонии
Facebook LinkedIn OK Twitter
Беженцы. Фото иллюстративное.
Беженцы. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Одной из главных проблем для оказавшихся из-за войны в Эстонии украинцев стал поиск съемного жилья: каждый день десятки украинцев с надеждой звонят по очередному объявлению, но вновь слышат отказ. Специалист по недвижимости уверена, что есть причины, из-за которых украинцы с трудом находят жилье, но они никак не связаны с политическими взглядами владельцев.

Виктория из-за войны была вынуждена покинуть Украину и прибыла в Эстонию первого марта. «Я приехала к брату, недели две отходила от всего, а потом стала искать жилье», - рассказывает она.

Вместе с Викторией вынужденными беженцами стали ее 17-летний сын и родители. Она решила обратиться в одну из  организаций, которая занимается помощью беженцам. «Там мне сказали, что есть несколько вариантов, но они не могут мне их предложить, поскольку есть семьи с маленькими детьми и они в приоритете, - говорит Виктория. - Но сказали, что подыщут что-то до 31 марта».

Ключевые слова
Наверх