Илья Авербух объявил о начале тренерской карьеры

Конечно, это никак не должно сказаться на моих проектах и на продюсировании. Я ещё раз подчеркну, что в этой школе я работаю не один — есть ещё Елена Масленникова. Но да, это действительно будет уже не кураторство с моей стороны, а полноценная тренерская работа», — цитирует Авербуха «Газета.ру».