Владелец Таллиннского олимпийского парусного центра в Пирита (Pirita TOP) компания Novira ведет с Таллинном консультации на тему того, как вдохнуть жизнь в комплекс с наименьшим ущербом для памятника архитектуры, пишет Rus.ERR, отмечая, что ясности надеются достичь в течение апреля.
Владелец парусного центра в Пирита надеется обновить комплекс и построить парковку
По словам руководителя Novira Арле Мёльдера, построенный к олимпийской регате 1980 года комплекс Pirita TOP устарел с точки зрения пространственного плана и функциональности, это замедляет развитие там бизнеса.
"Это амортизированное здание, основной функцией которого была классическая гостиница и связанные с ней спортивные и оздоровительные помещения, например тренажерные залы и бассейн, но, к сожалению, гостиница в таком месте и в таком состоянии экономически нерентабельна", - сказал Мёльдер, добавив, что кроме того, у здания нет парковки, за исключением нескольких парковочных мест, расположенных на территории других собственников.
По его мнению, единственным возможным решением вдохнуть жизнь в здание, является создание парковки, переделка гостиницы в действительно функциональную гостиницу апартаментного типа и полная перестройка спортивного клуба в современный оздоровительный центр