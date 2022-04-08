Владелец парусного центра в Пирита надеется обновить комплекс и построить парковку

По словам руководителя Novira Арле Мёльдера, построенный к олимпийской регате 1980 года комплекс Pirita TOP устарел с точки зрения пространственного плана и функциональности, это замедляет развитие там бизнеса.

"Это амортизированное здание, основной функцией которого была классическая гостиница и связанные с ней спортивные и оздоровительные помещения, например тренажерные залы и бассейн, но, к сожалению, гостиница в таком месте и в таком состоянии экономически нерентабельна", - сказал Мёльдер, добавив, что кроме того, у здания нет парковки, за исключением нескольких парковочных мест, расположенных на территории других собственников.