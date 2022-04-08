Результаты исследования сточных вод на содержание коронавируса продолжают радовать

Советник отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья Мерли Йыэмаа заявила, что в Тарту, Выру и Пыльва еще на прошлой неделе наблюдался рост вируса, но на этой неделе уже наблюдается спад. Добавлены зеленые точки - Хаапсалу, Мярьямаа и Йыгева.

«По сравнению с предыдущей неделей рост вируса наблюдается в Маарду, Раквере и Вильянди», — сказала Йыэмаа.

Согласно матрице риска госпитализации риск распространения коронавируса высокий. Общий уровень заболеваемости снижается, на этой неделе снижение составило 25,8%. Ожидается, что на новой неделе число госпитализаций упадет ниже 250, а к середине апреля ожидается снижение до 200.