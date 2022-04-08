Согласно результатам исследования, которое проводит Департамент здоровья, содержание коронавируса в сточных водах продолжает снижаться. Карта сточных вод преимущественно желтого цвета.
Результаты исследования сточных вод на содержание коронавируса продолжают радовать
Советник отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья Мерли Йыэмаа заявила, что в Тарту, Выру и Пыльва еще на прошлой неделе наблюдался рост вируса, но на этой неделе уже наблюдается спад. Добавлены зеленые точки - Хаапсалу, Мярьямаа и Йыгева.
«По сравнению с предыдущей неделей рост вируса наблюдается в Маарду, Раквере и Вильянди», — сказала Йыэмаа.
Согласно матрице риска госпитализации риск распространения коронавируса высокий. Общий уровень заболеваемости снижается, на этой неделе снижение составило 25,8%. Ожидается, что на новой неделе число госпитализаций упадет ниже 250, а к середине апреля ожидается снижение до 200.
Согласно распоряжению Департамента здоровья, пробы сточных вод собирает Эстонский центр исследований окружающей среды.