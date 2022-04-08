В феврале Союз пищевой промышленности Эстонии в 28-й раз объявил конкурс «Лучший пищевой продукт Эстонии», чтобы выявить лучшие произведенные в Эстонии продукты питания, появившиеся на рынке в прошлом году. Всего в этом году в конкурсе участвуют 66 предприятий со 161 продуктом. Лучшие продукты питания будут объявлены 20 апреля на ежегодной конференции Союза пищевой промышленности. А вчера своего фаворита выбирали журналисты.
Фото ⟩ Какой пищевой продукт Эстонии завоевал сердца членов пресс-жюри?
«Помимо традиционной оценочной комиссии, мы ежегодно привлекаем к участию в конкурсе представителей разных целевых групп. В этом году мы имели честь принимать у себя представителей эстонских изданий, пишущих о продуктах питания и на потребительские темы. Эти журналисты играют важную роль в представлении общественности новых продуктов и информировании потребителей. Приятно отметить, что вкус и критические способности наших уважаемых журналистов по-прежнему на высоте», – сказала глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.
В общей сложности оценивались десять продуктов, удостоившихся серебряного знака: богатый пищевыми волокнами не содержащий лактозы йогурт Hi!Fiber с персиком и куркумой от Tere, эстонское куриное филе Tallegg, радужная форель холодного копчения с джином и ягодами можжевельника от Heimon Kala, хлеб Leibur Rukkipala с пророщенными зернами ржи, овощи для запекания Kadarbiku, соус цацики в греческом стиле Alma DIP!, индийский боул с кичари и сыром панир от Chef Lundén, молочный шоколад с ржаным хлебом и клюквой Kalev Saarepiiga, чернично-малиновый сорбе Balbiino Smuutike и органическое детское питание Põnn «зеленая гречка с говядиной».
Продукцию оценивали по девяти критериям – упаковка, внешний вид, запах, консистенция, вкус, инновационность, новизна, польза для здоровья и объем продаж на рынке.
«Цель органолептической оценки состоит не в том, чтобы выразить свои субъективные вкусовые предпочтения, а в том, чтобы оценить продукты как можно более объективно и с нескольких разных точек зрения. Опираясь на результаты пресс-жюри, можно сказать, что в настоящее время все большее значение для продуктов питания приобретает чистый вкус. В центре внимания также польза для здоровья и новизна – производители стараются найти волшебный инновационный компонент, которым еще не воспользовались конкуренты», — рассказал занимающийся продуктами питания ученый и председатель оценочной комиссии конкурса Райн Кулдъярв.
В покорившем журналистов соусе цацики в греческом стиле Alma DIP! вместо сметаны в качестве основного ингредиента используется творожный крем, что придает продукту более насыщенную текстуру – в результате он содержит в два раза больше белка и в два с половиной раза меньше жира, чем другие имеющиеся в продаже дип-соусы.
Журналистов также впечатлила структурная консистенция, свежий запах и упаковка продукта. Он и был удостоен звания «любимец прессы».
Серьезную конкуренцию дип-соусу Alma составило не содержащее сахара, соли и ненужных добавок органическое детское питание Põnn «зеленая гречка с говядиной», состоящее исключительно из экологически чистых ингредиентов. Отдельно жюри отметило использование зеленой гречки в детском питании – аналогов продукта на эстонском рынке нет. Третье место занял не содержащий добавленного сахара хлеб Leibur Rukkipala с пророщенными зернами ржи, которые придают продукту характерную сладковатость.
Любимца прессы в этом году выбирали Маарит Ээрме (ÄP Kaubandus), Керсти Ээро (Õhtuleht), Рагне Вярк (Naisteleht), Силья Луйде (LP), Эха Круус (Tiiu), Лия Виркус (Eesti Naine), Сийри Лелумеэс (Kodutohter), Пилле Энден (Kodus.ee), Екатерина Вайсер (Радио 4), Елена Соломина (ETV+), Вера Копти (русский Postimees) и Светлана Кючюк (МК-Эстония).