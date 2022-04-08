Фото ⟩ Какой пищевой продукт Эстонии завоевал сердца членов пресс-жюри?

«Помимо традиционной оценочной комиссии, мы ежегодно привлекаем к участию в конкурсе представителей разных целевых групп. В этом году мы имели честь принимать у себя представителей эстонских изданий, пишущих о продуктах питания и на потребительские темы. Эти журналисты играют важную роль в представлении общественности новых продуктов и информировании потребителей. Приятно отметить, что вкус и критические способности наших уважаемых журналистов по-прежнему на высоте», – сказала глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.

На дегустацию и оценку каждого продукта давалось по пять минут. Фото: Andres Raudjalg

В общей сложности оценивались десять продуктов, удостоившихся серебряного знака: богатый пищевыми волокнами не содержащий лактозы йогурт Hi!Fiber с персиком и куркумой от Tere, эстонское куриное филе Tallegg, радужная форель холодного копчения с джином и ягодами можжевельника от Heimon Kala, хлеб Leibur Rukkipala с пророщенными зернами ржи, овощи для запекания Kadarbiku, соус цацики в греческом стиле Alma DIP!, индийский боул с кичари и сыром панир от Chef Lundén, молочный шоколад с ржаным хлебом и клюквой Kalev Saarepiiga, чернично-малиновый сорбе Balbiino Smuutike и органическое детское питание Põnn «зеленая гречка с говядиной».

Продукцию оценивали по девяти критериям – упаковка, внешний вид, запах, консистенция, вкус, инновационность, новизна, польза для здоровья и объем продаж на рынке.

«Цель органолептической оценки состоит не в том, чтобы выразить свои субъективные вкусовые предпочтения, а в том, чтобы оценить продукты как можно более объективно и с нескольких разных точек зрения. Опираясь на результаты пресс-жюри, можно сказать, что в настоящее время все большее значение для продуктов питания приобретает чистый вкус. В центре внимания также польза для здоровья и новизна – производители стараются найти волшебный инновационный компонент, которым еще не воспользовались конкуренты», — рассказал занимающийся продуктами питания ученый и председатель оценочной комиссии конкурса Райн Кулдъярв.

Любимец прессы - соус цацики DIP! от Alma. Фото: Andres Raudjalg

В покорившем журналистов соусе цацики в греческом стиле Alma DIP! вместо сметаны в качестве основного ингредиента используется творожный крем, что придает продукту более насыщенную текстуру – в результате он содержит в два раза больше белка и в два с половиной раза меньше жира, чем другие имеющиеся в продаже дип-соусы.

Журналистов также впечатлила структурная консистенция, свежий запах и упаковка продукта. Он и был удостоен звания «любимец прессы».

Выбор сделан! Фото: Andres Raudjalg

Серьезную конкуренцию дип-соусу Alma составило не содержащее сахара, соли и ненужных добавок органическое детское питание Põnn «зеленая гречка с говядиной», состоящее исключительно из экологически чистых ингредиентов. Отдельно жюри отметило использование зеленой гречки в детском питании – аналогов продукта на эстонском рынке нет. Третье место занял не содержащий добавленного сахара хлеб Leibur Rukkipala с пророщенными зернами ржи, которые придают продукту характерную сладковатость.