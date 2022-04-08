Паром Виктория I курсирует между Таллинном и Хельсинки с разной скоростью

В предпасхальную неделю на линии между Хельсинки и Таллинном можно будет часто увидеть пассажирское судно Victoria I, пытающееся заменить два находящихся в ремонте судна. Регулярное техническое обслуживание Star в Польше было продлено, и ожидается, что Star вернется лишь 14 апреля.

Кроме того, ремонт пассажирского теплохода Silja Europa занимает больше времени, чем ожидалось: корпус гигантского корабля был поврежден во вторник ночью при попытке пришвартоваться в штормовых условиях. Первоначально компания надеялась, что Silja Europa будет отремонтирована за неделю, но теперь ясно, что аварийный ремонт займет не менее двух недель.

Victoria I, которая заменит два судна, будет курсировать между Таллинном и Хельсинки 11-14 апреля по специальному графику. Время в пути составляет два с половиной, три или три с половиной часа в зависимости от даты и времени отправления.

11 апреля 2022 года:

Таллинн 12.30 Хельсинки 16.00

Хельсинки 18.30 Таллинн 22.00

12 – 13 апреля 2022 года:

Таллинн 09.00 Хельсинки 11.30

Хельсинки 12.30 Таллинн 15.00

Таллинн 16.00 Хельсинки 18.30

Хельсинки 19.15 Таллинн 22.15

14 апреля 2022 года:

Tаллинн 08.00 Хельсинки 10.30

Хельсинки 11.30 Таллинн 14.00

Таллинн 15.00 Хельсинки 17.30

Хельсинки 18.30 Таллинн 22.00

С 14 апреля Victoria I будет продолжать заменять только Silja Europa в соответствии с обычным расписанием маршрута до тех пор, пока 22 апреля Silja Europa не вернется на маршрут:

12:30 отправление из Таллинна в Хельсинки

18:30 отправление из Хельсинки в Таллинн