Postimees в Чернигове ⟩ Трагическая история Татьяны: российские солдаты жестоко убили ее мужа и бросили тело у дороги

«Я искала своего мужа у российских солдат несколько дней. Их офицер сказал прийти за ним на следующий день. Но в тот же день я нашла его тело, которое они бросили на обочине», - рассказывает трагическую историю своей семьи Татьяна Дученко. Их родное село к северу от Чернигова почти месяц находилось под властью российской армии, пишет Postimees.