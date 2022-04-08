«Я искала своего мужа у российских солдат несколько дней. Их офицер сказал прийти за ним на следующий день. Но в тот же день я нашла его тело, которое они бросили на обочине», - рассказывает трагическую историю своей семьи Татьяна Дученко. Их родное село к северу от Чернигова почти месяц находилось под властью российской армии, пишет Postimees.
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Postimees в Чернигове ⟩ Трагическая история Татьяны: российские солдаты жестоко убили ее мужа и бросили тело у дороги
Трагическая история Татьяны: российские солдаты жестоко убили ее мужа и бросили тело у дороги
В начале войны 46-летний Юрий Мустипан остался в Чернигове, где до военных действий работал водителем маршрутного такси. 21 марта он решил пешком пойти в село Терехово в 15 километрах к северу от Чернигова, где проживает его семья. К тому времени деревня Терехово уже три недели находилась под оккупацией российской армии.