У таллиннского кинотеатра Coca-Cola Plaza - новый владелец

Несколько лет назад MM Grupp хотела купить весь бизнес Forum Cinemas в странах Балтии, но Департамент конкуренции не дал на это разрешения. На тот момент ситуация закончилась тем, что Cinerock OÜ, принадлежащая исполнительному руководству Forum Cinemas, купила эстонскую часть сети кинотеатров и продолжила управлять ею.

По словам главы Cinerock Кристьяна Конго, не все пошло так, как планировалось, и переговоры с потенциальными инвесторами, которые велись последние девять месяцев, быстро зашли в тупик в свете в Украине.

«Мы пытались найти покупателя для всего балтийского кинобизнеса, но на сегодня за столом переговоров не осталось никого, кроме очень оппортунистических поставщиков. Но сейчас мы договорились с MM Group, что они выкупят кинотеатр в Таллинне. Cinerock продолжит работу в Вильянди и на литовском рынке», — пояснил Конго.

Член правления MM Group Кристель Волвер заявила, что при заключении сделки с Forum Cinemas два года назад ожидания MM Group были намного выше, чем реализованный к настоящему времени план.

«Мы понимаем, что, совершая данную сделку, плывем на рынке несколько против течения, но все же по-прежнему верим, что с хорошей капитализацией мы сможем пережить трудные времена, и у кинорынка будет светлое будущее», — сказала Волвер.

После сделки у MM Group будет два очень хороших кинотеатра в центре Таллинна, в которые в ближайшем будущем планируется инвестировать дополнительные средства, чтобы предложить людям еще лучшие впечатления от кино. «Затянувшийся вирусный кризис и война, начавшаяся в конце февраля в Украине, разрушительны для общества, поэтому обеспечение хороших развлечений становится все более важным», — сказала Волвер.