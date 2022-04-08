Финляндия высылает из страны двух российских дипломатов

Ранее на этой неделе Швеция объявила персонами нон-грата трех дипломатов из РФ. Эстония закрывает генеральное консульство Российской Федерации в Нарве и консульский отдел посольства Российской Федерации в Тарту. Эстония также приняла решение выслать и объявить персонами нон грата 14 сотрудников, 7 из которых имеют дипломатический статус.