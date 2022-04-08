МИД Финляндии объявил о высылке из страны двух сотрудников российской дипмиссии в Хельсинки. Еще одному дипломату отказано в продлении визы, пишет Yle.
Финляндия высылает из страны двух российских дипломатов
Финляндия высылает из страны двух российских дипломатов
Внешнеполитическое ведомство Финляндии проинформирует посла России о своем решении.
Ранее на этой неделе Швеция объявила персонами нон-грата трех дипломатов из РФ. Эстония закрывает генеральное консульство Российской Федерации в Нарве и консульский отдел посольства Российской Федерации в Тарту. Эстония также приняла решение выслать и объявить персонами нон грата 14 сотрудников, 7 из которых имеют дипломатический статус.
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