Суд отказал в аресте задержанных ранее Черышевой и Терестала

Мати-Дмитрий был освобожден после первоначальных процессуальных действий. Также Харьюский уездный суд отказал в аресте подозреваемой Елены Черышевой, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Госпрокуратуру.

Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте. Хотя суд согласился с прокуратурой в том, что в отношении Елены имелись обоснованные подозрения в совершении уголовного преступления, он не нашел оснований для ареста. По мнению суда, запрет покидать место жительства поможет избежать уклонения от уголовного преследования.