Галерея ⟩ Ратушная аптека в Таллинне отметила 600-летие

В 1422 году в бухгалтерских книгах Таллиннской ратуши была сделана первая письменная запись о деятельности Ратушной аптеки. Аптека также является старейшей действующей эстонской компанией, старейшим магазином в Таллинне и родиной эстонской фармацевтической промышленности. Сегодня аптека предлагает аптечные услуги, используя франшизу Apotheka.

Свой юбилей Ратушная аптека отметила приемом в Ратуше, презентацией монографии о Ратушной аптеке, шествием по Ратушной площади, водружением нового флага на фасаде аптеки. Также была представлена юбилейная почтовая марка.