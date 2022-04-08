Сегодня, 8 апреля, старейшая в Европе аптека, которая стоит на том же месте и по сей день действует, отмечает свое 600-летие.
Галерея ⟩ Ратушная аптека в Таллинне отметила 600-летие
В 1422 году в бухгалтерских книгах Таллиннской ратуши была сделана первая письменная запись о деятельности Ратушной аптеки. Аптека также является старейшей действующей эстонской компанией, старейшим магазином в Таллинне и родиной эстонской фармацевтической промышленности. Сегодня аптека предлагает аптечные услуги, используя франшизу Apotheka.
Свой юбилей Ратушная аптека отметила приемом в Ратуше, презентацией монографии о Ратушной аптеке, шествием по Ратушной площади, водружением нового флага на фасаде аптеки. Также была представлена юбилейная почтовая марка.
Дизайн почтовой марки, выпущенной ко дню рождения аптеки, создал Индрек Ильвес, марка была напечатана в типографии Vaba Maa. Марка имеет тираж 20 000 экземпляров и номинал 1,90 евро, что подходит для международной пересылки. Почтовая марка и конверт первого дня продаются в интернет-магазине Omniva и в почтовых отделениях.