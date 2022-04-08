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Новый пакет санкций ударит по бизнесу российского олигарха в порту Мууга

Яано Мартин Отс
Новый пакет санкций ударит по бизнесу российского олигарха в порту Мууга
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Vjatšeslav Moshe Kantor on ühtlasi ka Euroopa Juudi Kongressi juht, fotol pidamas kõnet Malmös 2021. aastal toimunud konverentsil. Jonas Ekstromer/TT News Agency/via REUTERS.
Vjatšeslav Moshe Kantor on ühtlasi ka Euroopa Juudi Kongressi juht, fotol pidamas kõnet Malmös 2021. aastal toimunud konverentsil. Jonas Ekstromer/TT News Agency/via REUTERS. Фото: TT NEWS AGENCY

Очередной пакет санкций против России затронет и Вячеслава Кантора, крупного клиента порта Мууга и российского олигарха с британским гражданством, пишет Postimees.

Логистическая компания Кантора DBT, работающая в Эстонии, является одним из больших клиентов Таллиннского порта. Компании принадлежит терминал удобрений в порту Мууга. Как правило, товары DBT доставляются в Эстонию по железной дороге, а оттуда – морским или автомобильным транспортом.

Член правления Таллиннского порта и его коммерческий директор Маргус Вихман сказал, что у них пока нет точных данных о компаниях, подпадающих под санкции принятого сегодня 5-го пакета.

«Но если санкции распространятся на DBT, мы будем готовы немедленно отреагировать на применение санкций. В этом случае перевалка их грузов, скорее всего, будет прервана. Мы уже просчитали риск санкций в случае DBT и не думаем, что это окажет существенное влияние на общий грузооборот Таллиннского порта в этом году».

В 2020 году, согласно годовому отчету, чистая прибыль DBT, работающей в портах Мууга и Силламяэ, составила 5,5 млн евро, а выручка от продаж – 39 млн евро. Годом ранее чистая прибыль компании была в четыре раза выше, около 23 миллионов евро. Однако выручка от продаж в 2019 году составила около 65 млн евро, пишет ERR.

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