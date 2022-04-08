Новый пакет санкций ударит по бизнесу российского олигарха в порту Мууга

Логистическая компания Кантора DBT, работающая в Эстонии, является одним из больших клиентов Таллиннского порта. Компании принадлежит терминал удобрений в порту Мууга. Как правило, товары DBT доставляются в Эстонию по железной дороге, а оттуда – морским или автомобильным транспортом.

Член правления Таллиннского порта и его коммерческий директор Маргус Вихман сказал, что у них пока нет точных данных о компаниях, подпадающих под санкции принятого сегодня 5-го пакета.

«Но если санкции распространятся на DBT, мы будем готовы немедленно отреагировать на применение санкций. В этом случае перевалка их грузов, скорее всего, будет прервана. Мы уже просчитали риск санкций в случае DBT и не думаем, что это окажет существенное влияние на общий грузооборот Таллиннского порта в этом году».