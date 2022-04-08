Очередной пакет санкций против России затронет и Вячеслава Кантора, крупного клиента порта Мууга и российского олигарха с британским гражданством, пишет Postimees.
Новый пакет санкций ударит по бизнесу российского олигарха в порту Мууга
Логистическая компания Кантора DBT, работающая в Эстонии, является одним из больших клиентов Таллиннского порта. Компании принадлежит терминал удобрений в порту Мууга. Как правило, товары DBT доставляются в Эстонию по железной дороге, а оттуда – морским или автомобильным транспортом.
Член правления Таллиннского порта и его коммерческий директор Маргус Вихман сказал, что у них пока нет точных данных о компаниях, подпадающих под санкции принятого сегодня 5-го пакета.
«Но если санкции распространятся на DBT, мы будем готовы немедленно отреагировать на применение санкций. В этом случае перевалка их грузов, скорее всего, будет прервана. Мы уже просчитали риск санкций в случае DBT и не думаем, что это окажет существенное влияние на общий грузооборот Таллиннского порта в этом году».
В 2020 году, согласно годовому отчету, чистая прибыль DBT, работающей в портах Мууга и Силламяэ, составила 5,5 млн евро, а выручка от продаж – 39 млн евро. Годом ранее чистая прибыль компании была в четыре раза выше, около 23 миллионов евро. Однако выручка от продаж в 2019 году составила около 65 млн евро, пишет ERR.