С Postimees связалась женщина, которая выступает посредником в пожертвованиях беженцам. По ее словам, она и некоторые другие волонтеры сомневаются в политике распределения Uuskasutuskeskus: вещи выдаются в ограниченном количестве и, по ее оценке, совсем мало. Однако Uuskasutuskeskus уверен, что при распределении вещей компания отталкивается и от нужд каждого отдельного человека.
Политика распределения пожертвований для беженцев вызвала вопросы у волонтеров
Волонтер, который общался с Postimees, обратил внимание на следующее: имея карту общественного транспорта, украинцы могут взять из магазина на улице Пунане в Таллинне из каждой категории вещей только три предмета, не более.
Только один магазин Uuskasutuskeskus на улице Пунане открыт для обслуживания беженцев. Магазин на улице Пунане в первую очередь раздает одежду, обувь, игрушки и канцелярские товары беженцам войны», — объяснила руководитель по маркетингу и коммуникациям Эсме Кассак.
По словам Кассак, отзывы были положительными, и беженцы нашли большинство необходимых для себя и близких вещей. «Для обеспечения предметами первой необходимости всех беженцев, прибывших в Таллинн и зарегистрированных здесь на более длительный срок, установлены разумные ограничения по категориям, чтобы каждый нуждающийся мог получить необходимую ему помощь», — пояснила Кассак.
Есть несколько категорий: например, на одного человека можно выбрать по три вещи из футболок, свитеров, обуви, верхней одежды, платьев, рубашек, нижнего белья и брюк. «Это значит, что для каждого члена семьи можно выбрать десятки вещей, а для детей взять игрушки и школьные принадлежности», — сказала Кассак.
Хотя, по словам волонтера, военный беженец не получает дополнительных вещей, даже если попросил об этом. По словам Кассак, это не так: некоторые люди, по ее словам, берут только три вещи, другой человек - набирает целую сумку или несколько. «За первые две недели в магазине на улице Пунане было распространено 39 000 вещей. Все пожертвованные нам вещи ушли беженцам», — добавила она.
«Магазин будет раздавать беженцам пожертвования, которые были собраны районными управами и которые люди принесли в магазин на Пунане специально для беженцев. Если кто-то хочет, чтобы его пожертвование дошло до военного беженца, то магазин Uuskasutuskeskus на улице Пунане — на данный момент подходящее место для этого», — заявила Кассак.
«Чтобы обеспечить хорошее обслуживание беженцев, мы также привлекли к работе в магазине волонтеров, так как число беженцев по-прежнему очень велико. По первоначальным планам, магазин на улице Пунане будет обслуживать беженцев только до Иванова дня, но мы постоянно мониторим ситуацию», — уточнила Кассак.