Политика распределения пожертвований для беженцев вызвала вопросы у волонтеров

Волонтер, который общался с Postimees, обратил внимание на следующее: имея карту общественного транспорта, украинцы могут взять из магазина на улице Пунане в Таллинне из каждой категории вещей только три предмета, не более.

Только один магазин Uuskasutuskeskus на улице Пунане открыт для обслуживания беженцев. Магазин на улице Пунане в первую очередь раздает одежду, обувь, игрушки и канцелярские товары беженцам войны», — объяснила руководитель по маркетингу и коммуникациям Эсме Кассак.

По словам Кассак, отзывы были положительными, и беженцы нашли большинство необходимых для себя и близких вещей. «Для обеспечения предметами первой необходимости всех беженцев, прибывших в Таллинн и зарегистрированных здесь на более длительный срок, установлены разумные ограничения по категориям, чтобы каждый нуждающийся мог получить необходимую ему помощь», — пояснила Кассак.

Есть несколько категорий: например, на одного человека можно выбрать по три вещи из футболок, свитеров, обуви, верхней одежды, платьев, рубашек, нижнего белья и брюк. «Это значит, что для каждого члена семьи можно выбрать десятки вещей, а для детей взять игрушки и школьные принадлежности», — сказала Кассак.

Хотя, по словам волонтера, военный беженец не получает дополнительных вещей, даже если попросил об этом. По словам Кассак, это не так: некоторые люди, по ее словам, берут только три вещи, другой человек - набирает целую сумку или несколько. «За первые две недели в магазине на улице Пунане было распространено 39 000 вещей. Все пожертвованные нам вещи ушли беженцам», — добавила она.

«Магазин будет раздавать беженцам пожертвования, которые были собраны районными управами и которые люди принесли в магазин на Пунане специально для беженцев. Если кто-то хочет, чтобы его пожертвование дошло до военного беженца, то магазин Uuskasutuskeskus на улице Пунане — на данный момент подходящее место для этого», — заявила Кассак.