Россия утверждает, что не использует "Точку-У" в Украине. Правда ли это?

Еще 5 марта марта пусковые установки «Точка-У» были замечены в Беларуси, откуда они проследовали к границе с Украиной, пишет Би-би-си.

6 марта команда расследователей Conflict Intelligence Team указывала, что эти ракеты продолжают оставаться на вооружении российской армии - несмотря на то, что большинство ракет заменены на более современные «Искандеры».

В соцсетях также появлялись видео с пусковыми установками «Точки-У», помеченными белыми буквами V - одним из тактических знаков, который используют части российской армии, участвующие во вторжении в Украину.

Amnesty International также предоставила доказательства того, что Россия применила тактические ракеты «Точка-У» 24 февраля во время удара по больнице в Угледаре (Донецкая область, территория под контролем Украины), в результате которого погибли четыре мирных жителя и 10 получили ранения.

Исследователи Amnesty, проанализировав фотографии обломков на месте попадания снарядов, определили, что для обстрела Угледара использовалась баллистическая ракета 9М79 «Точка-У».