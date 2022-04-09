Галерея ⟩ На закладку краеугольного камня нового квартала в Таллинне содержимое капсулы доставил дрон

«В эти трудные времена важно создавать новые проекты с заботой об окружающей среде, и мне особенно важно сделать это здесь, в Тонди, где в 1995 году мы переоборудовали часть исторических казарм в офисное здание, — сказал председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа. — Вскоре здесь будет сформирован полноценный квартал Park Tondi, расположенный в красивом месте и окруженный хорошими соседями».

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, микрорайон Тонди в настоящее время развивается очень быстро, и реализованный проект принесет большую пользу городу в целом. «Эта застройка также создаст новые рабочие места в Кристийне, а в микрорайоне появится большое количество качественных, энергосберегающих и современных жилых и офисных помещений, что создаст хорошие условия как для проживания, так и для работы», — добавил Рийбе.

Офисное здание с практически нулевым энергопотреблением на Таммсааре, 56, которое так и будет называться - Tammsaare 56 отличается продуманными пространственными решениями и дополнительными возможностями, благоприятствующими дорожному движению. Парковка расположится на подземном этаже здания, есть закрытая велопарковка с возможностью переодеться и помыться. Все офисные помещения будут иметь балконы, а на мансардном этаже построят террасу. Офисное здание будет завершено в начале 2023 года. Архитекторы офисного здания Tammsaare 56 - HG Arhitektuur и KAMP Arhitektid.

«Форма и характер здания - следствие его уникального местоположения, — сказал Ханно Гроссшмидт из HG Arhitektuur. — Здание находится с активным деловым районом на Таммсааре-теэ, с одной стороны, и с историческими казармами Тонди из красного кирпича, с другой, и с парком и теннисным центром, с третьей».