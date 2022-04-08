Минюст РФ исключил 15 организаций из реестра филиалов и представительств некоммерческих неправительственных организаций. Среди них представительства Amnesty International, Human Rights Watch и Фонда Карнеги за международный мир, пишет Meduza.
Минюст РФ закрыл представительства 15 организаций: в том числе Amnesty International и Human Rights Watch
Минюст РФ закрыл представительства 15 организаций: в том числе Amnesty International и Human Rights Watch
Также из списка убраны филиалы немецких Фонда Фридриха Науманна, Фонда имени Фридриха Эберта, Фонда Ханнса Зайделя, Фонда имени Генриха Бёлля, Фонда имени Конрада Аденауэра, Фонда Розы Люксембург и Немецкого научно-исследовательского сообщества.
Помимо них из реестра удалено представительство американского Института Международного образования, швейцарского Фонда Ага Хана и польской ассоциации Wspоlnota Polska.
Исключение из реестра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минюст, осуществлено «в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства». Подробности в министерстве юстиции уточнять не стали.
Как отмечает глава «Агоры» Павел Чиков, исключение из реестра означает, что представительства закрыты.
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