Перевозчики: из-за полного закрытия для автоперевозок России и Беларуси пострадает очень много людей

Как пишет Rus.TVNET, грузовые автоперевозки на территории ЕС, в том числе транзитные, запрещено осуществлять всем зарегистрированным в России и Беларуси автотранспортным компаниям. Также санкции предусматривают ограничения на импорт определенных товаров, которые экспортирует Россия или страной происхождения которых она является, в том числе угля и других видов твердого ископаемого топлива.

Латвия с соседними странами является одной из инициаторов введения этого пакета санкций.

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс выразил удовлетворение тем, что страны ЕС сумели о них договориться, и подчеркивает, что Латвия готова немедленно осуществить перечисленные меры, введя ограничения на перевозку грузов из России и Беларуси по автодорогам и закрыв латвийские порты для российских судов.

С учетом возможных ответных шагов Линкайтс призывает латвийских перевозчиков тщательно следить за решениями в этой сфере и обеспечить доставку находящихся в России и Беларуси транспортных средств назад в страны ЕС.

«Единым и жестким ответом ЕС, установив новые санкции, мы можем добиться достаточного давления на Россию и ощутимых результатов в борьбе Украины за демократию и свободу», - заявил министр.

Санкциями предусмотрены некоторые исключения, которые будут применяться к перевозкам сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи, почте.

Ограничения введены в рамках пятого пакета санкций в ответ на агрессию режима президента России Владимира Путина против Украины. Постановление вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС, а требования об ограничении автоперевозок и захода в порты судов должны быть введены в течение семи дней с момента публикации.

Перевозчики: из-за закрытия для автоперевозок России и Беларуси пострадает очень много людей в Латвии

Хотя перевозчики переориентируются на другие маршруты, из-за полного закрытия для автоперевозок России и Беларуси пострадает очень много людей в Латвии, заявил председатель ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas auto Александр Поцелуйко, комментируя новые санкции Европейского союза (ЕС).

Он отметил, что пока границы не закрыты полностью, так как допускается перевозка медикаментов, гуманитарных грузов, энергоресурсов и продуктов питания. Латвийские компании ждут соответствующих приложений с таможенными кодами, какие товары можно будет перевозить.

По словам Поцелуйко, пока не известно, какой может быть ответная реакция России и Беларуси, поэтому нельзя прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация.

Если граница будет закрыта полностью, то многие перевозчики обанкротятся, и это повлияет не только на шоферов, но и на связанные предприятия - автосервисы, склады и др. В целом это может затронуть от 200 000 до 250 000 человек, сказал руководитель ассоциации.