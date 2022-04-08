TTJA ограничил доступ еще к нескольким российским веб-сайтам

Под блокировку для конечного пользователя попадают:

smotrim.ru;

ontvtime.ru;

tokshow.online;

rus24.tv.

Сейчас эти веб-сайты доступны на территории Эстонской Республики через услуги интернет-соединения, предоставляемые телекоммуникационными компаниями. Предписание к блокировке действует 12 месяцев.

TTJA будет продолжать следить за контентом других вещательных каналов и веб-платформ и, при необходимости, ограничивать распространение каналов и веб-платформ, разжигающих ненависть. Департамент отмечает, что руководствуется принципом, что решения должны быть обоснованными, взвешенными и соразмерными.