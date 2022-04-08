Департамент защиты прав потребителей и технадзора (TTJA) сделал телекоммуникационным предприятиям предписание заблокировать доступ к четырем веб-сайтам, которые распространяют российскую пропаганду, оправдывают и поддерживают агрессию и преступления в Украине, а также разжигают ненависть, что представляет угрозу общественному порядку в Эстонии.
TTJA ограничил доступ еще к нескольким российским веб-сайтам
Под блокировку для конечного пользователя попадают:
- smotrim.ru;
- ontvtime.ru;
- tokshow.online;
- rus24.tv.
Сейчас эти веб-сайты доступны на территории Эстонской Республики через услуги интернет-соединения, предоставляемые телекоммуникационными компаниями. Предписание к блокировке действует 12 месяцев.
TTJA будет продолжать следить за контентом других вещательных каналов и веб-платформ и, при необходимости, ограничивать распространение каналов и веб-платформ, разжигающих ненависть. Департамент отмечает, что руководствуется принципом, что решения должны быть обоснованными, взвешенными и соразмерными.
На сегодняшний день TTJA запретил ретрансляцию семи телеканалов и ограничил доступ к 11 веб-сайтам. Вместе с примененными санкциями в Эстонии были запрещены более 40 телеканалов и более 50 веб-сайтов.