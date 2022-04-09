Недалеко от Таллинна продается недвижимость: большой участок земли и прекрасный дом

Двухэтажный дом из оцилиндрованного бревна под трехслойной гонтовой крышей расположен на участке площадью 3000 м2. В сумерках наружное освещение, установленное под карнизом, делает жилище особенно уютным и особенно хорошо подчеркивает его красоту и очарование.

Фото: KV.EE

В пятикомнатном доме печное и электрическое отопление. В прихожей и санузле установлен регулируемый электрический подогрев полов.

Фото: KV.EE

На первом этаже прекрасного дома расположены кухня, гостиная, сауна с предбанником, туалет и ванная комната. На втором этаже три спальни, лестничный холл и балкон. Кроме того, на участке имеется гараж площадью 60 м2.

Фото: KV.EE