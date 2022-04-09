Сб, 9.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Недалеко от Таллинна продается недвижимость: большой участок земли и прекрасный дом

rus.postimees.ee
Недалеко от Таллинна продается недвижимость: большой участок земли и прекрасный дом
Facebook LinkedIn OK Twitter
Фото: KV.EE

В волости Йыэляхтме поступил в продажу отличный дом на берегу моря, предлагает Kodu.

Двухэтажный дом из оцилиндрованного бревна под трехслойной гонтовой крышей расположен на участке площадью 3000 м2. В сумерках наружное освещение, установленное под карнизом, делает жилище особенно уютным и особенно хорошо подчеркивает его красоту и очарование.

Фото: KV.EE

В пятикомнатном доме печное и электрическое отопление. В прихожей и санузле установлен регулируемый электрический подогрев полов. 

Фото: KV.EE

На первом этаже прекрасного дома расположены кухня, гостиная, сауна с предбанником, туалет и ванная комната. На втором этаже три спальни, лестничный холл и балкон. Кроме того, на участке имеется гараж площадью 60 м2.

Фото: KV.EE

Тихое и спокойное место находится в 30 минутах езды на автомобиле от центра столицы. Если вас заинтересовало предложение, ознакомьтесь с ним на портале недвижимости KV.EE.

Ключевые слова
Наверх