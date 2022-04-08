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ЕС вводит бесплатный роуминг для украинских беженцев

rus.postimees.ee
ЕС вводит бесплатный роуминг для украинских беженцев
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Девушка открыла на телефоне Facebook. Фото иллюстративное.
Девушка открыла на телефоне Facebook. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

24 мобильных оператора ЕС и три мобильных оператора Украины подписали заявление об обеспечении доступного и безвозмездного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина.

Отмечается, что в будущем количество операторов может увеличиться, пишет «Европейская правда».

Совместное заявление имеет целью заложить более стабильную основу, чтобы помочь перемещенным украинцам в Европе оставаться на связи с родными и друзьями дома.

В Евркомиссии добавили, что телеком-операторы бесплатно раздали миллионы SIM-карт беженцам из Украины. Многим беженцам, использующим такие SIM-карты, также удалось воспользоваться возможностью международных звонков в Украину без оплаты.

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