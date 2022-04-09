Интересно: в продажу поступил элегантный лофт в историческом доме

Первой владелицей дома в стиле модерн, построенного в начале ХХ века, была графиня Мария Стенбок. Со самого начала дом предназначался для сдачи внаем. Там останавливалась и сама графиня, и другие состоятельные господа, останавливавшиеся в Таллинне на короткое или на длительное время.

Вид на дом. Фото: Uus Maa Kinnisvara

Сокровище царского времени было восстановлено ​​в 2018 году, когда в дом вдохнули новая жизнь. В ходе ремонта были реставрирована ​​большая часть стен из красного кирпича, вестибюль, а также исторический кассетный потолок у входа.

В шестиэтажном здании есть одно- и двухкомнатные микроквартиры, которые приобрели для инвестиций, и двухэтажные лофты. Сейчас в продаже самая большая в этом доме квартира - стильный лофт площадью 44,7 м2 и с отличной обстановкой.

Кухня. Фото: Uus Maa Kinnisvara

Лофт имеет очень удачную планировку – при входе есть практичная прихожая, где можно оставить верхнюю одежду и обувь. Прихожая плавно переходит в жилую зону.

По одну сторону от прихожей находится роскошная ванная комната, а с другой стороны - кухня. Из кухни попадаешь в гостиную с двумя большими окнами и уютным уголком для чтения, а на втором этаже расположена спальня площадью 16 м2.

Спальня. Фото: Uus Maa Kinnisvara

На кухне есть все необходимое для комфортной готовки: холодильник, посудомоечная машина, индукционная плита, духовка и вытяжка. У нового владельца будет полностью оборудованная кухня с техникой и посудой.

В доме также есть общая солнечная терраса на крыше с прекрасным видом на город и частично на море, тренажерный зал, прачечная с высококачественными стиральными и сушильными машинами, а также собственное помещение для хранения велосипедов. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.