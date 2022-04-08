Скоро картельный сговор перестанет считаться уголовным преступлением в Эстонии

В отличие от Эстонии, в Европе за картельный сговор наказываются предприятия, юридические, а не частные лица. Председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд считает, что поправка ухудшит бизнес-среду в стране и даст необоснованно большие права Департаменту конкуренции - вплоть до обысков и изъятия документов.

«Мы должны думать о том, как сделать благоприятной среду для предпринимательства, а не создавать ситуацию, в которой компании будут бояться вообще что-либо предпринимать, поскольку за это им могут назначить административный штраф в размере 10% от оборота предприятия.», - отметил скрытую в нововведении опасность Карилайд.