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Скоро картельный сговор перестанет считаться уголовным преступлением в Эстонии

Rus.err.ee
Скоро картельный сговор перестанет считаться уголовным преступлением в Эстонии
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

Картельный сговор вскоре не будет считаться уголовным преступлением, а выявлять виновных начнут в рамках специального расследования, пишет Rus.ERR.

Это предусмотрено европейской директивой, которая сейчас адаптируется под эстонское законодательство. 

В отличие от Эстонии, в Европе за картельный сговор наказываются предприятия, юридические, а не частные лица. Председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд считает, что поправка ухудшит бизнес-среду в стране и даст необоснованно большие права Департаменту конкуренции - вплоть до обысков и изъятия документов.

«Мы должны думать о том, как сделать благоприятной среду для предпринимательства, а не создавать ситуацию, в которой компании будут бояться вообще что-либо предпринимать, поскольку за это им могут назначить административный штраф в размере 10% от оборота предприятия.», - отметил скрытую в нововведении опасность Карилайд.

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