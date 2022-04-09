В то время, когда вчера днем в Украину прибыли главы дипломатии Евросоюза и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, ракетный обстрел российских войск обрушился на железнодорожный вокзал города Краматорска в Донецкой области, где около тысячи человек пытались бежать из зоны боевых действий. В результате ракетного обстрела погибли не менее пятидесяти человек, более ста получили ранения, пишет Postimees.
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Во время визита в Украину европейских лидеров ракетному обстрелу со стороны России подвергся Краматорск
Во время визита в Украину европейских лидеров ракетному обстрелу со стороны России подвергся Краматорск