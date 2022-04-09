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Во время визита в Украину европейских лидеров ракетному обстрелу со стороны России подвергся Краматорск

Рауно Матвеев
Во время визита в Украину европейских лидеров ракетному обстрелу со стороны России подвергся Краматорск
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Украинский полицейский идет к телам, покрытым пленкой, после ракетного обстрела, унесшего жизни не менее 35 человек на вокзале в Краматорске (восточная Украина), который использовался для эвакуации гражданского населения. 8 апреля 2022 года. ФОТО: ФАДЕЛЬ СЕННА / AFP
Украинский полицейский идет к телам, покрытым пленкой, после ракетного обстрела, унесшего жизни не менее 35 человек на вокзале в Краматорске (восточная Украина), который использовался для эвакуации гражданского населения. 8 апреля 2022 года. ФОТО: ФАДЕЛЬ СЕННА / AFP Фото: FADEL SENNA

В то время, когда вчера днем в Украину прибыли главы дипломатии Евросоюза и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, ракетный обстрел российских войск обрушился на железнодорожный вокзал города Краматорска в Донецкой области, где около тысячи человек пытались бежать из зоны боевых действий. В результате ракетного обстрела погибли не менее пятидесяти человек, более ста получили ранения, пишет Postimees.

По словам фон дер Ляйен, ее цель – дать понять Киеву, что путь в Европейский союз открыт для Украины. По пути в Киев она сказала журналистам, что, хотя процесс получения статуса кандидата обычно длится годами, ее цель – сделать Украину официальной страной-кандидатом уже этим летом.

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