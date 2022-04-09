Полиция просит помощи: пропал 9-летний мальчик

Полиция получила сообщение о пропаже ребенка ночью. Мальчик ушел из дома на улице Ыйе вечером 8 апреля. Родители рассказали, что мальчик ушел, не сказав ни слова, около 22 часов. Около часа родители искали мальчика самостоятельно, но безрезультатно. Ранее мальчик так не делал. Телефона с собой у него нет.