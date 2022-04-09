Полиция просит помощи в поисках 9-летнего Арона, который покинул свой дом в Таллинне вечером 8 апреля.
Полиция просит помощи: пропал 9-летний мальчик
Полиция просит помощи: пропал 9-летний мальчик
Полиция получила сообщение о пропаже ребенка ночью. Мальчик ушел из дома на улице Ыйе вечером 8 апреля. Родители рассказали, что мальчик ушел, не сказав ни слова, около 22 часов. Около часа родители искали мальчика самостоятельно, но безрезультатно. Ранее мальчик так не делал. Телефона с собой у него нет.
На Ароне темно-синяя длинная куртка. Полиция проверила возможные места, где ребенок может быть, но найти его пока не удалось. Поиски продолжаются.
Если вы видели Арона, дайте об этом знать по номеру 112.
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