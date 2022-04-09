Пентагон подтвердил, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске совершила Россия

Чиновник: "Очевидно, мы не купились на возражение россиян о том, что не они несут ответственности (за этот ракетный удар – ред.). Сначала они заявили об успешном ударе, но потом отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях".

В ведомстве также сообщили, что российские военные собираются задействовать 18-ю мотострелковую дивизию Вооруженных сил РФ для наступления на Краматорск.

"Можно говорить об одном подразделении – 18-й мотострелковой дивизии, которая сформирована в 2021 году. Состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка. По нашей оценке, ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал (в Краматорске – ред.). Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне", – сообщил чиновник Пентагона.

Напомним, что удар по вокзалу в Краматорске, Донецкая область, был нанесен утром 8 апреля. На остатках ракеты сохранилась надпись «За детей». Власти Украины и России возлагают ответственность за удар друг на друга.