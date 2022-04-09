Каймановы Острова заморозили более $7 млрд. активов россиян

«Каймановы Острова применяют санкции Великобритании и вносят более 800 решений о замораживании активов против российских физических и юридических лиц», сообщается в статье.

Издание пишет, что по данным источников, власти островов создали рабочую группу, которая будет принимать решение по реализации санкций против России в ответ на вторжение в Украину.

Основная цель этой группы – обсуждать и принимать решения о политике и коммуникациях, возникающих в связи с действующими санкциями.