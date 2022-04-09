Каймановы Острова заморозили 7,3 миллиарда долларов США российских активов. Об этом пишет местное издание Cayman Compass со ссылкой на Агентство финансового информирования Каймановых Островов.
Каймановы Острова заморозили более $7 млрд. активов россиян
Каймановы Острова заморозили более $7 млрд. активов россиян
«Каймановы Острова применяют санкции Великобритании и вносят более 800 решений о замораживании активов против российских физических и юридических лиц», сообщается в статье.
Издание пишет, что по данным источников, власти островов создали рабочую группу, которая будет принимать решение по реализации санкций против России в ответ на вторжение в Украину.
Основная цель этой группы – обсуждать и принимать решения о политике и коммуникациях, возникающих в связи с действующими санкциями.
Отмечается, что группа будет собираться еженедельно для определения действий (учитывая ситуацию), которые «необходимо принять каждым учреждением на внутреннем и международном уровнях».
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