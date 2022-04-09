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Каймановы Острова заморозили более $7 млрд. активов россиян

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Каймановы Острова заморозили более $7 млрд. активов россиян
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Джорджтаун — столица Островов Кайман
Джорджтаун — столица Островов Кайман Фото: Marc SchÃÂ¼ler via www.imago-images.de

Каймановы Острова заморозили 7,3 миллиарда долларов США российских активов. Об этом пишет местное издание Cayman Compass со ссылкой на Агентство финансового информирования Каймановых Островов.

«Каймановы Острова применяют санкции Великобритании и вносят более 800 решений о замораживании активов против российских физических и юридических лиц», сообщается в статье.

Издание пишет, что по данным источников, власти островов создали рабочую группу, которая будет принимать решение по реализации санкций против России в ответ на вторжение в Украину.

Основная цель этой группы – обсуждать и принимать решения о политике и коммуникациях, возникающих в связи с действующими санкциями.

Отмечается, что группа будет собираться еженедельно для определения действий (учитывая ситуацию), которые «необходимо принять каждым учреждением на внутреннем и международном уровнях».

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