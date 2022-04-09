В пятницу, 8 апреля в Даугавпилсе в результате столкновения пяти автомобилей пострадали пять человек, сообщила Ласма Курсите, представитель Управления Государственной полиции Латгальского региона, передает Rus.TVNET.
Видео ⟩ Страшная авария в Латвии: пять машин и столько же пострадавших
Около 11:30 в Даугавпилсе на улице Даугавас произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате которого пять человек получили травмы различной степени тяжести. В общей сложности в ДТП попали пять автомобилей.
Государственная полиция Латвии выясняет обстоятельства аварии.
Между тем камеры видеонаблюдения муниципальной полиции зафиксировали, что автомобиль Audi, двигавшийся на большой скорости, зацепил встречный автомобиль, в результате чего тот свернул и врезался в следовавший перед ним Volkswagen. В результате столкновения оба автомобиля получили повреждения, пострадали люди, которые находились внутри, а обломки машин повредили еще несколько транспортных средств.
Для освобождения пострадавших из разбившихся автомобилей на место происшествия пришлось вызывать сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.
Руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле сообщила в Twitter, что на месте аварии работали четыре бригады неотложной медицинской помощи. Пять пациентов были госпитализированы в Даугавпилсскую региональную больницу, еще двое были осмотрены на месте и от госпитализации отказались.
Даугавпилсская муниципальная полиция еще раз напоминает участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в отношении разрешенной скорости движения, во избежание дорожно-транспортных происшествий.