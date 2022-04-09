Видео ⟩ Страшная авария в Латвии: пять машин и столько же пострадавших

Около 11:30 в Даугавпилсе на улице Даугавас произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате которого пять человек получили травмы различной степени тяжести. В общей сложности в ДТП попали пять автомобилей.

Государственная полиция Латвии выясняет обстоятельства аварии.

Между тем камеры видеонаблюдения муниципальной полиции зафиксировали, что автомобиль Audi, двигавшийся на большой скорости, зацепил встречный автомобиль, в результате чего тот свернул и врезался в следовавший перед ним Volkswagen. В результате столкновения оба автомобиля получили повреждения, пострадали люди, которые находились внутри, а обломки машин повредили еще несколько транспортных средств.

Для освобождения пострадавших из разбившихся автомобилей на место происшествия пришлось вызывать сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле сообщила в Twitter, что на месте аварии работали четыре бригады неотложной медицинской помощи. Пять пациентов были госпитализированы в Даугавпилсскую региональную больницу, еще двое были осмотрены на месте и от госпитализации отказались.