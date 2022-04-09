В Таллинне цены на топливо снижаются

В конце рабочей недели самый дорогой бензин продавался в Риге, за латвийской столицей следовал Таллинн, а самым дешевым бензин был в Вильнюсе. В Риге также зафиксирована самая высокая цена на дизельное топливо, а самым дешевым оно было в Таллинне.

На заправочных станциях Circle K в Таллинне цена бензина 95-й марки упала на 3,2% - до 1,799 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 3,3% - до 1,759 евро за литр.

На Circle K в Риге цена бензина 95-го марки не изменилась и составляла, как и неделей ранее, 1,814 евро за литр, а цена дизтоплива выросла на 1,1% и составила 1,844 евро за литр.

В Вильнюсе снизились на 0,6% цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо - до 1,679 евро и 1,779 евро за литр соответственно.