К деловому и жилому кварталу в районе исторической бумажной фабрики Fahle Park добавится первое высотное здание с цельнодеревянными конструкциями. На Тартуском шоссе, 84b будет построено восьмиэтажное офисное здание, которое станет знаком качества экологически чистого строительства, что совпадает с концепцией зеленого и устойчивого развития всего Fahle Park.
В Таллинне появится первое в Эстонии экологически чистое высотное здание с деревянными конструкциями
В то время как во многих европейских странах использование деревянных конструкций для высотных зданий как часть экологически чистого стиля строительства уже широко распространено, новое здание в Fahle Park является первым в своем роде в Эстонии. «Поскольку почти половина всего углеродного следа приходится на строительство, в этом секторе можно сделать многое. Именно поэтому мы решили сделать новостройку полностью экологичной и отказаться от использования стальных конструкций и бетона с углеродосодержащим производственным процессом», — сказал Свен Михайлов, партнер Fausto Capital, застройщика Fahle Park.
Экологический след фанерных конструкций здания очень мал, а древесина, будучи возобновляемым сырьем, является отличным поглотителем углерода. Его высокая огнестойкость и теплоизоляция также обеспечивают энергоэффективность и низкие затраты на отопление. По словам Михайлова, внутренний климат дома из натуральных материалов также намного полезнее.
Fausto Capital инвестирует в строительство нового объекта 13,4 млн евро. Работы начнутся в этом году. Надземные восемь этажей здания будут постепенно уменьшаться за счет больших благоустроенных террас, создавая общее впечатление воздушности. Перед домом будет разбит сквер.