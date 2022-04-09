В Таллинне появится первое в Эстонии экологически чистое высотное здание с деревянными конструкциями

В то время как во многих европейских странах использование деревянных конструкций для высотных зданий как часть экологически чистого стиля строительства уже широко распространено, новое здание в Fahle Park является первым в своем роде в Эстонии. «Поскольку почти половина всего углеродного следа приходится на строительство, в этом секторе можно сделать многое. Именно поэтому мы решили сделать новостройку полностью экологичной и отказаться от использования стальных конструкций и бетона с углеродосодержащим производственным процессом», — сказал Свен Михайлов, партнер Fausto Capital, застройщика Fahle Park.