Старейшина Ласнамяэ: пострадавшим от пожара в доме на Паэ, 25 выплатят пособие

Старейшина объяснила, что в управу поступает очень много вопросов, а в интернете распространяется очень много разной, в том числе ложной информации.

Напомним, что в четверг, 7 апреля в 14.29 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Паэ, где горела крыша многоквартирного трехэтажного дома. Первым делом спасатели эвакуировали жителей дома, около 30 человек. Никто не пострадал.

Из-за конструкции чердака было сложно получить доступ к крыше и взять огонь под контроль, однако к полуночи пожар был ликвидирован. Пока причина пожара неизвестна.

Юрченко добавила, что все люди, которые по состоянию на четверг нуждались в ночлеге, были им обеспечены. Большая часть людей решила остаться у близких. В течение пятницы к управе обратилось еще несколько человек с просьбой о помощи с ночлегом. Они тоже будут размещены в безопасных местах. В ночлеге нуждались 10 человек, отметила Юрченко.

Ласнамяэская управа заказала охранную фирму, которая пускает в пострадавший дом только жильцов с пропусками, дом находится под круглосуточной охраной.

«К сожалению, пока что дом для проживания не пригоден и даже те квартиры, которые не пострадали. В доме на данный момент отключены электричество, отопление и т. д. В пятницу утром социальный отдел районной управы начал собирать данные о нуждающихся в помощи людях. Люди получили первичную консультацию и информацию о том, какие шаги надо предпринять в том или ином случае», - сказала Юрченко.

В пятницу утром власти встретились и с управляющим дома. Он подтвердил, что дом застрахован и большая часть квартир тоже. Управляющий сотрудничает со страховой фирмой, чтобы как можно быстрее начать приводить дом в порядок. На первое время крышу дома обтянут тентом, чтобы изменчивая погода еще больше не повредила конструкцию дома.

Юрченко отметила, что из-за разницы в данных в разных регистрах, занимает много времени выявить семьи и их контакты, пострадавших от пожара.

«Прошу жильцов Паэ, 25 дать о себе знать. Можете писать мне в почту на Facebook, можно писать на э-почту: julianna.jurtsenko@tallinnlv.ee. Для начала хватит и данных контактного лица (имя, телефон). Я передам данные в наш социальный отдел, который уже в свою очередь свяжется с вами и сможет вас уже проконсультировать и направить. Cо следующей неделе постараемся начать выплачивать пострадавшим на основании заявления одноразовое пособие», - добавила Юрченко.