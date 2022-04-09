Вчера, 8 апреля, свое столетие отметила уроженка деревни Кюлаору Линда Сарапуу, которая в последние годы живет в Вастселийнаском доме по уходу.
Фото ⟩ Жительница Эстонии отметила столетие
Жительница Эстонии отметила столетие
В честь этого в Вастселийнаский дом по уходу ее пришли поздравить также выруский волостной старейшина Кальмер Пуусепп и социальная работница Айно Каурсон.
«Поздравляем с юбилеем и желаем бодрости духа, крепкого здоровья и прекрасных весенних дней!» - написала волостная управа в соцсетях.
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