Сб, 9.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Фото ⟩ Жительница Эстонии отметила столетие

rus.postimees.ee
Жительница Эстонии отметила столетие
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Линда Сарапуу с волостным старейшиной Выру Кальмером Пуусеппом и социальной работницей Айно Каурсон.
Линда Сарапуу с волостным старейшиной Выру Кальмером Пуусеппом и социальной работницей Айно Каурсон. Фото: Birgit Pettai/Võru Vallavalitsus

Вчера, 8 апреля, свое столетие отметила уроженка деревни Кюлаору Линда Сарапуу, которая в последние годы живет в Вастселийнаском доме по уходу.

В честь этого в Вастселийнаский дом по уходу ее пришли поздравить также выруский волостной старейшина Кальмер Пуусепп и социальная работница Айно Каурсон.

«Поздравляем с юбилеем и желаем бодрости духа, крепкого здоровья и прекрасных весенних дней!» - написала волостная управа в соцсетях.

Ключевые слова
Наверх