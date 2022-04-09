25 дней в подвале с трупами. Как жители Черниговской области пережили российское вторжение

Это значит, что людям, в том числе детям, приходилось оставаться рядом с трупами на протяжении часов. Иногда это продолжалось несколько дней, пока трупы не выносили.

"Мне их было очень жалко. Они просто умирали. Я их знала, они были хорошими людьми. Просто сидели и умирали", - говорит о скончавшихся в подвале Анастасия.

"В нормальных условиях они бы не умерли. Путин - военный преступник", - говорит Николай.

"Моя нога начала опухать. Но я думал про себя: я должен выжить, я должен. Ради моей дочки и двух внучек", - рассказывает он.

Большую часть времени люди не могли выйти из подвала, даже чтобы воспользоваться туалетом. Им приходилось использовать ведра.

"Иногда русские солдаты выводили нас наверх и прикрывались нами, как живыми щитами", - говорит Николай.

Когда можно было выходить на улицу, пленным разрешали дважды в день готовить еду снаружи, на открытом огне. В деревне было достаточно запасов еды, а воду набирали из колодца.

Один из российских солдат рассказал Николаю, что их командование собиралось провести четырехдневную операцию в Украине и захватить за это время Киев.

Поиски близких

Российские войска вышли из Ягодного третьего апреля.

Сейчас деревню занимают украинские военные, а большинство мирных жителей эвакуировали в соседние районы.

Анастасия говорит, что по-прежнему просыпается по ночам, и ей кажется, что она слышит выстрелы.

Деревни и села, такие как Ягодное, российские военные занимали, чтобы окружить Чернигов. В сам город они так и не зашли, однако успели разрушить множество зданий обстрелами. По данным местных властей, в Чернигове погибли около 350 мирных жителей.

Дома в Чернигове, разрушенные бомбежками Фото: EPA

С тех пор как российские войска покинули пригородные районы, волонтеры занимаются похоронами погибших. Часть местного кладбища полностью занята свежими могилами. В каждую воткнута табличка с именем.

Жители, разыскивающие родных, приходят сюда проверить имена на табличках

Под бомбежку попал местный футбольный стадион. В центре поля, где упала одна из бомб, видна гигантская воронка. Еще одна бомба попала в трибуну, превратив ее в кучу обломков из пластика и металла.

Детская библиотека, расположенная в историческом здании неподалеку от стадиона, была тоже частично разрушена.

Пока мы едем по городу, мы видим нескольких жилых кварталов, уничтоженных почти полностью.

Отдельные районы Чернигова уничтожены Фото: BBC

В Новоселовке, к северу от Чернигова, насколько хватает взгляда, видны разрушенные дома.

Кучи камней и кирпичных обломков там, где, наверное, стояли дома. По дороге в жилой район мы замечаем розовую детскую куртку, плюшевого медвежонка, игрушечного слона и несколько кирпичиков "Лего".

Также мы видим еще несколько воронок от снарядов.

Почему не предупредили?

Нам машут женщина и ребенок, оба на велосипедах.