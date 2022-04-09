За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3124 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 746.
За сутки в Эстонии скончались четыре человека с коронавирусом, выявлено 746 зараженных
По состоянию на утро 9 апреля в больницах находится 286 пациентов с коронавирусом. Из них 114 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 62 человека, или 54,4 % не были вакцинированы, а 52, или 45,6 % прошли курс вакцинации.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализирован был в среднем 1,1 вакцинированный человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,4 невакцинированных человека в день.
За сутки в больницах открыли 41 новую историю болезни, из которых в 16 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние десять дней ежедневно госпитализировали 13,6 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались четыре человека с коронавирусом, трое из них не был вакцинированы: двое 80-летних мужчин, 70-летняя женщина и 65-летняя женщина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 53 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 48 невакцинированных в день.
За сутки ввели 543 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 41 случае. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 447 599 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.