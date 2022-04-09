POSTIMEES В ЧЕРНИГОВЕ ⟩ «Нас освободили от жизни, домов, работы, удобств»: удары по домам убили 49 человек, выжившие уже пять недель живут в подвале

Она живет в подвале 17-этажного дома в центре одного из самых пострадавших городов Украины Чернигова, который почти пять недель подвергается бомбардировкам российской армии.

Наталья говорит, что у нее больше нет сил. «Вы действительно не можете забрать меня с собой? Никому нет дела до нашей судьбы», — говорит она и всхлипывает. Наконец она отпускает мою руку.