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POSTIMEES В ЧЕРНИГОВЕ ⟩ «Нас освободили от жизни, домов, работы, удобств»: удары по домам убили 49 человек, выжившие уже пять недель живут в подвале

Айн Лийва Яанус Пийрсалу
«Нас освободили от жизни, домов, работы, удобств»: удары по домам убили 49 человек, выжившие уже пять недель живут в подвале
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Жильцы пострадавших домов живут в подвале, им некуда идти.
Жильцы пострадавших домов живут в подвале, им некуда идти. Фото: Ain Liiva

«Нам обещали помощь после войны. Но когда закончится война? Пожалуйста, прошу вас, помогите нам выбраться отсюда», — сказала мне 39-летняя Наталья Медведок и вцепилась в мою руку.

Она живет в подвале 17-этажного дома в центре одного из самых пострадавших городов Украины Чернигова, который почти пять недель подвергается бомбардировкам российской армии.

Наталья говорит, что у нее больше нет сил. «Вы действительно не можете забрать меня с собой? Никому нет дела до нашей судьбы», — говорит она и всхлипывает. Наконец она отпускает мою руку.

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