«Нам обещали помощь после войны. Но когда закончится война? Пожалуйста, прошу вас, помогите нам выбраться отсюда», — сказала мне 39-летняя Наталья Медведок и вцепилась в мою руку.
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POSTIMEES В ЧЕРНИГОВЕ ⟩ «Нас освободили от жизни, домов, работы, удобств»: удары по домам убили 49 человек, выжившие уже пять недель живут в подвале
«Нас освободили от жизни, домов, работы, удобств»: удары по домам убили 49 человек, выжившие уже пять недель живут в подвале
Она живет в подвале 17-этажного дома в центре одного из самых пострадавших городов Украины Чернигова, который почти пять недель подвергается бомбардировкам российской армии.
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