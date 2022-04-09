Эстонский политик Игорь Грязин вступил в Центристскую партию. По его словам, на него произвела позитивное впечатление деятельность лидера центристов Юри Ратаса в европейских институтах.
Игорь Грязин вступил в Центристскую партию
«Мы живем в тревожное время и для решения возникающих вопросов необходим как широкий взгляд, так и хорошее знание международных реалий», - пояснил мотивы своего решения стать центристом Игорь Грязин. Политик присоединился к Тартуской региональной организации Центристской партии.
Грязин был членом Рийгикогу нескольких составов, а также был депутатом Европарламента.
«Политики Центристской партии проявили себя сильными лидерами в разрешении целого ряда кризисов. У Центристской партии сильная международная компетенция — на меня как на депутата Европарламента сильное впечатление произвела деятельность Юри Ратаса в европейских институтах. Со своей стороны я хочу внести свой вклад в сфере международного права, чтобы помочь эстонскому государству отстаивать свои интересы», - сообщил имеющий образование юриста Игорь Грязин.
Грязин работает лектором в Таллиннском университете, а также является духовным лицом в церкви Екатерины на острове Муху. На последних муниципальных выборах он баллотировался в списке центристов и получил мандат в городское собрание Таллинна.
В последнее время он активно работал и в Тартуском, и Йыгеваском регионах, оказывая поддержку Центристской партии на местах.