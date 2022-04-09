На эстонской границе у нескольких человек аннулировали визы из-за враждебной символики

«Обращаем внимание на разные вещи: получившую к настоящему времени печально известную букву »Z« (а также »V«), георгиевские ленты, элементы обмундирования российской армии. Такие вещи всегда привлекают наше внимание и ведут к тому, что владельца такой символики направляют на дополнительную проверку и с ним проводится беседа. В ходе этой беседы выясняется, как с ним поступят дальше», - пояснил начальник погранпункта в юго-восточной Эстонии Петер Маран.