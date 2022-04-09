Канал Госдумы на YouTube заблокирован: Володин обвинил США в нарушении прав россиян

В то же время Госдума отмечает: «мы были готовы к этому и активно развиваемся на других площадках». В частности, в RuTube, ВКонтакте, Telegram, передает «Интерфакс».

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», - прокомментировала данное решение официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку канала «Дума.ТВ» на YouTube нарушением Вашингтоном прав граждан России на информацию.

«Это очередное доказательство нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном. Власти США заставляют американские IT-компании, владеющие социальными сетями, вести информационную войну против нашей страны», - написал Володин в своем Телеграмм-канале в субботу.

По мнению Володина, США хотят получить монополию на продвижение информации. «Мы этого допустить не можем», - сказал спикер Думы.