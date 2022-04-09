Часть принятых Литвой украинских беженцев уже отправилась на родину или вскоре планирует это сделать, несмотря на то, что война продолжается и возвращение не обещает быть безопасным, пишет Rus.TVNET.
Часть принятых Литвой украинских беженцев уже отправляется обратно на родину
Из Украины поступают новости о новых совершенных агрессором преступлениях, и в Литву по-прежнему прибывают беженцы. Однако многих украинцев, которые хотели найти приют в Литве всего на неделю или две, домой тянет не только тоска по родине и мысли об оставшихся там близких, но и иссякающие накопления, опасения по поводу возможности потерять работу и неясные перспективы в будущем.
Как поясняет украинка Татьяна, у ее соотечественников есть свои причины ехать обратно - некоторые только доставляли в Литву своих детей или старших членов семьи, а сами возвращаются, чтобы бороться с оккупантами, другие же просто боятся, что они будут в тягость чужой земле и чужому городу. Не всех удерживает осознание, что дорога домой может оказаться опасной, что дороги могут быть заминированы, а мосты - взорваны, что присутствие гражданских жителей может осложнить украинским солдатам защиту городов.
Как порталу Lrt.lt рассказала волонтер клайпедского центра по поддержке украинцев Анге Букартайте, сейчас о возвращении думают или решились на него только немногие беженцы, однако тенденция становится все более ощутимой.
«Точно так же, как россияне надеялись на блицкриг, и украинцы приехали с мыслью остаться на неделю или две и уже хотят домой. Эту тоску можно понять - человек приехал с одним рюкзаком, без друзей, без знакомых, поселился в незнакомом месте, заниматься особо нечем, весь день проходит за чтением новостей», - рассказала она.
Осознав, что пребывание в Литве затягивается, многие из них просто так, без конкретной нужды, пришли в центр поддержки украинцев, где им пытаются найти какое-нибудь занятие, например, вместе с волонтерами сортировать вещи, только бы хоть немного развеять тревожные мысли.
У части беженцев к концу подходят денежные средства, другие, особенно работающие в госучреждениях, опасаются, что потеряют работу, так как, уезжая, они просто взяли отпуск, и теперь он заканчивается. «Они остаются без каких-либо гарантий, что будет куда вернуться - неизвестно, остался ли целым дом, да и работу можно потерять», - поясняет Букартайте.
Мэр Паланги Шарунас Вайткус, принявший в городе около 600 украинцев, согласен с тем, что часть беженцев думала покинуть родину только на короткое время.
«На этой неделе говорил с героическим мэром Бучи, который не оставил город, скрывался где-то в подвале. Говорили, что в Палангу из Бучи еще приедет несколько человек. Говорю, что может быть можем разместить до конца года, но он ответил - так долго не потребуется, в мае мы будем свободны. Многие в это верят, они все хотят домой, [...] в каком бы состоянии не был город, они готовы идти туда, принимать участие в приведении его в порядок, и снова жить на родине», - рассказал он.
Психолог Вооруженных сил Литвы капитан Лидия Стониене рекомендует с такими людьми, говорящими о возвращении в Украину, общаться сочувственно и вдумчиво, не забывая, что они испытали сильные переживания и попали на чужбину.
«Если видим, что человек излагает свои мысли рационально, взвесил все "за" и "против" и действительно хочет вернуться и внести свой вклад в борьбу с оккупантами, наверное будет неэтично и нетактично пытаться его отговорить. Мы сами не знаем, как поступать в такой ситуации», - рассказала она.
«Если же видим, что человек встревожен и объят сильными эмоциями, есть довольно большая возможность того, что принятое им решение нерационально и может оказаться даже опасным для его здоровья и жизни», - пояснила специалист.
По ее словам, с такими людьми стоит обсудить, почему он принял такое решение, как он представляет свою жизнь после возвращения; если это женщина, можно спросить, как этот шаг оценил бы ее супруг, оставшийся воевать в Украине.
Столь же важно выяснить, как у этого беженца шли дела в Литве, так как возможно, что в чужой стране он столкнулся с экономическими или другими трудностями и именно поэтому хочет обратно, несмотря на опасность. Такому человеку стоит предложить помощь, так как, попав в кризисную ситуацию, у него самого может не хватит решительности решить эти проблемы.
Согласно данным Департамента статистики Литвы, опубликованным в пятницу, 8 апреля в Литве зарегистрировано уже почти 42 000 украинских беженцев.
По данным МВД Украины, на родину уже вернулись почти полмиллиона беженцев, однако правоохранительные органы предупреждают, что в недавно освобожденных городах еще не нейтрализовано большое количество взрывчатки, а в Киеве и его пригородах нельзя исключать вероятности обстрелов.