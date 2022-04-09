Сб, 9.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Часть принятых Литвой украинских беженцев уже отправляется обратно на родину

rus.tvnet.lv
Часть принятых Литвой украинских беженцев уже отправляется обратно на родину
Facebook LinkedIn OK Twitter
Фото: AFP/SCANPIX

Часть принятых Литвой украинских беженцев уже отправилась на родину или вскоре планирует это сделать, несмотря на то, что война продолжается и возвращение не обещает быть безопасным, пишет Rus.TVNET.

Из Украины поступают новости о новых совершенных агрессором преступлениях, и в Литву по-прежнему прибывают беженцы. Однако многих украинцев, которые хотели найти приют в Литве всего на неделю или две, домой тянет не только тоска по родине и мысли об оставшихся там близких, но и иссякающие накопления, опасения по поводу возможности потерять работу и неясные перспективы в будущем.

Как поясняет украинка Татьяна, у ее соотечественников есть свои причины ехать обратно - некоторые только доставляли в Литву своих детей или старших членов семьи, а сами возвращаются, чтобы бороться с оккупантами, другие же просто боятся, что они будут в тягость чужой земле и чужому городу. Не всех удерживает осознание, что дорога домой может оказаться опасной, что дороги могут быть заминированы, а мосты - взорваны, что присутствие гражданских жителей может осложнить украинским солдатам защиту городов.

Как порталу Lrt.lt рассказала волонтер клайпедского центра по поддержке украинцев Анге Букартайте, сейчас о возвращении думают или решились на него только немногие беженцы, однако тенденция становится все более ощутимой.

«Точно так же, как россияне надеялись на блицкриг, и украинцы приехали с мыслью остаться на неделю или две и уже хотят домой. Эту тоску можно понять - человек приехал с одним рюкзаком, без друзей, без знакомых, поселился в незнакомом месте, заниматься особо нечем, весь день проходит за чтением новостей», - рассказала она.

Осознав, что пребывание в Литве затягивается, многие из них просто так, без конкретной нужды, пришли в центр поддержки украинцев, где им пытаются найти какое-нибудь занятие, например, вместе с волонтерами сортировать вещи, только бы хоть немного развеять тревожные мысли.

У части беженцев к концу подходят денежные средства, другие, особенно работающие в госучреждениях, опасаются, что потеряют работу, так как, уезжая, они просто взяли отпуск, и теперь он заканчивается. «Они остаются без каких-либо гарантий, что будет куда вернуться - неизвестно, остался ли целым дом, да и работу можно потерять», - поясняет Букартайте.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус, принявший в городе около 600 украинцев, согласен с тем, что часть беженцев думала покинуть родину только на короткое время.

«На этой неделе говорил с героическим мэром Бучи, который не оставил город, скрывался где-то в подвале. Говорили, что в Палангу из Бучи еще приедет несколько человек. Говорю, что может быть можем разместить до конца года, но он ответил - так долго не потребуется, в мае мы будем свободны. Многие в это верят, они все хотят домой, [...] в каком бы состоянии не был город, они готовы идти туда, принимать участие в приведении его в порядок, и снова жить на родине», - рассказал он.

Психолог Вооруженных сил Литвы капитан Лидия Стониене рекомендует с такими людьми, говорящими о возвращении в Украину, общаться сочувственно и вдумчиво, не забывая, что они испытали сильные переживания и попали на чужбину.

«Если видим, что человек излагает свои мысли рационально, взвесил все "за" и "против" и действительно хочет вернуться и внести свой вклад в борьбу с оккупантами, наверное будет неэтично и нетактично пытаться его отговорить. Мы сами не знаем, как поступать в такой ситуации», - рассказала она.

«Если же видим, что человек встревожен и объят сильными эмоциями, есть довольно большая возможность того, что принятое им решение нерационально и может оказаться даже опасным для его здоровья и жизни», - пояснила специалист.

По ее словам, с такими людьми стоит обсудить, почему он принял такое решение, как он представляет свою жизнь после возвращения; если это женщина, можно спросить, как этот шаг оценил бы ее супруг, оставшийся воевать в Украине.

Столь же важно выяснить, как у этого беженца шли дела в Литве, так как возможно, что в чужой стране он столкнулся с экономическими или другими трудностями и именно поэтому хочет обратно, несмотря на опасность. Такому человеку стоит предложить помощь, так как, попав в кризисную ситуацию, у него самого может не хватит решительности решить эти проблемы.

Согласно данным Департамента статистики Литвы, опубликованным в пятницу, 8 апреля в Литве зарегистрировано уже почти 42 000 украинских беженцев.

По данным МВД Украины, на родину уже вернулись почти полмиллиона беженцев, однако правоохранительные органы предупреждают, что в недавно освобожденных городах еще не нейтрализовано большое количество взрывчатки, а в Киеве и его пригородах нельзя исключать вероятности обстрелов.

Ключевые слова
Наверх