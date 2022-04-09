Часть принятых Литвой украинских беженцев уже отправляется обратно на родину

Из Украины поступают новости о новых совершенных агрессором преступлениях, и в Литву по-прежнему прибывают беженцы. Однако многих украинцев, которые хотели найти приют в Литве всего на неделю или две, домой тянет не только тоска по родине и мысли об оставшихся там близких, но и иссякающие накопления, опасения по поводу возможности потерять работу и неясные перспективы в будущем.

Как поясняет украинка Татьяна, у ее соотечественников есть свои причины ехать обратно - некоторые только доставляли в Литву своих детей или старших членов семьи, а сами возвращаются, чтобы бороться с оккупантами, другие же просто боятся, что они будут в тягость чужой земле и чужому городу. Не всех удерживает осознание, что дорога домой может оказаться опасной, что дороги могут быть заминированы, а мосты - взорваны, что присутствие гражданских жителей может осложнить украинским солдатам защиту городов.

Как порталу Lrt.lt рассказала волонтер клайпедского центра по поддержке украинцев Анге Букартайте, сейчас о возвращении думают или решились на него только немногие беженцы, однако тенденция становится все более ощутимой.

«Точно так же, как россияне надеялись на блицкриг, и украинцы приехали с мыслью остаться на неделю или две и уже хотят домой. Эту тоску можно понять - человек приехал с одним рюкзаком, без друзей, без знакомых, поселился в незнакомом месте, заниматься особо нечем, весь день проходит за чтением новостей», - рассказала она.

Осознав, что пребывание в Литве затягивается, многие из них просто так, без конкретной нужды, пришли в центр поддержки украинцев, где им пытаются найти какое-нибудь занятие, например, вместе с волонтерами сортировать вещи, только бы хоть немного развеять тревожные мысли.

У части беженцев к концу подходят денежные средства, другие, особенно работающие в госучреждениях, опасаются, что потеряют работу, так как, уезжая, они просто взяли отпуск, и теперь он заканчивается. «Они остаются без каких-либо гарантий, что будет куда вернуться - неизвестно, остался ли целым дом, да и работу можно потерять», - поясняет Букартайте.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус, принявший в городе около 600 украинцев, согласен с тем, что часть беженцев думала покинуть родину только на короткое время.

«На этой неделе говорил с героическим мэром Бучи, который не оставил город, скрывался где-то в подвале. Говорили, что в Палангу из Бучи еще приедет несколько человек. Говорю, что может быть можем разместить до конца года, но он ответил - так долго не потребуется, в мае мы будем свободны. Многие в это верят, они все хотят домой, [...] в каком бы состоянии не был город, они готовы идти туда, принимать участие в приведении его в порядок, и снова жить на родине», - рассказал он.