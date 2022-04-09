В Латвии возбуждено уже 15 уголовных дел в связи с поддержкой российской агрессии против Украины

В настоящее время в рамках этих уголовных процессов девяти лицам присвоен статус подозреваемого, а в отношении четырех лиц возбуждено уголовное дело.

В отношении трех подозреваемых в качестве меры пресечения применен арест. Как сообщалось ранее, задержанные - представитель центра духовного развития и исцеления DVS Urantija Айвис Василевскис, основатель и администратор русскоязычной тематической группы "Криминальная Латвия" в Facebook Юрий Михайлов и блогер Кирилл Федоров.

Шесть уголовных процессов возбуждено по двум статьям Уголовного закона Латвии, а именно за оправдание и героизацию военных преступлений вооруженных сил России на территории Украины и за действия, направленные на разжигание этнической ненависти и межнациональной розни.

Пять уголовных процессов открыто по статье Уголовного закона Латвии за действия, направленные на разжигание этнической ненависти и межнациональной розни против подданных Украины путем использования автоматизированной системы обработки данных.