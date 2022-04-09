С момента вторжения Российских вооруженных сил в Украину Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) возбудила в общей сложности 15 уголовных дел в связи с действиями по выражению поддержки агрессии России против Украины и ее народа. Об этом пишет Rus.TVNET.
В Латвии возбуждено уже 15 уголовных дел в связи с поддержкой российской агрессии против Украины
В настоящее время в рамках этих уголовных процессов девяти лицам присвоен статус подозреваемого, а в отношении четырех лиц возбуждено уголовное дело.
В отношении трех подозреваемых в качестве меры пресечения применен арест. Как сообщалось ранее, задержанные - представитель центра духовного развития и исцеления DVS Urantija Айвис Василевскис, основатель и администратор русскоязычной тематической группы "Криминальная Латвия" в Facebook Юрий Михайлов и блогер Кирилл Федоров.
Шесть уголовных процессов возбуждено по двум статьям Уголовного закона Латвии, а именно за оправдание и героизацию военных преступлений вооруженных сил России на территории Украины и за действия, направленные на разжигание этнической ненависти и межнациональной розни.
Пять уголовных процессов открыто по статье Уголовного закона Латвии за действия, направленные на разжигание этнической ненависти и межнациональной розни против подданных Украины путем использования автоматизированной системы обработки данных.
Четыре уголовных процесса ведется в связи с оправданием и прославлением военных преступлений вооруженных сил России на территории Украины.