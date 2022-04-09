Сб, 9.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Латвии возбуждено уже 15 уголовных дел в связи с поддержкой российской агрессии против Украины

rus.tvnet.lv/LETA
В Латвии возбуждено уже 15 уголовных дел в связи с поддержкой российской агрессии против Украины
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Плакаты у посольства России в Риге
Плакаты у посольства России в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

С момента вторжения Российских вооруженных сил в Украину Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) возбудила в общей сложности 15 уголовных дел в связи с действиями по выражению поддержки агрессии России против Украины и ее народа. Об этом пишет Rus.TVNET.

В настоящее время в рамках этих уголовных процессов девяти лицам присвоен статус подозреваемого, а в отношении четырех лиц возбуждено уголовное дело.

В отношении трех подозреваемых в качестве меры пресечения применен арест. Как сообщалось ранее, задержанные - представитель центра духовного развития и исцеления DVS Urantija Айвис Василевскис, основатель и администратор русскоязычной тематической группы "Криминальная Латвия" в Facebook Юрий Михайлов и блогер Кирилл Федоров.

Шесть уголовных процессов возбуждено по двум статьям Уголовного закона Латвии, а именно за оправдание и героизацию военных преступлений вооруженных сил России на территории Украины и за действия, направленные на разжигание этнической ненависти и межнациональной розни.

Пять уголовных процессов открыто по статье Уголовного закона Латвии за действия, направленные на разжигание этнической ненависти и межнациональной розни против подданных Украины путем использования автоматизированной системы обработки данных.

Четыре уголовных процесса ведется в связи с оправданием и прославлением военных преступлений вооруженных сил России на территории Украины.

Ключевые слова
Наверх