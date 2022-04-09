Михкельсон: чекистская Россия совершила в Украине очередное военное преступление

«Для зла и насилия чекистской России нет границ, - пишет Михкельсон. - Это очередное военное преступление, совершенное Россией. Очевидно, что это было сознательное и умышленное массовое убийство гражданского населения. Сразу после этого происшествия в Telegram-канале появились анонимные сообщения российских троллей о том, что якобы на самом деле атаку организовала сама Украина».

«Преступники не должны уйти от наказания, которое ждет их. К сожалению, как уже было сказано после резни в Буче, Россия не проявляет ни малейшей готовности признать совершенные ею преступления, прекратить их совершение, - отметил Михкельсон. - Поэтому западным странам следует увеличить объемы поставок вооружений Украине и усилить ее поддержку всеми возможными способами и помочь Украине положить конец преступлениям, совершаемым этим зверским режимом».

По словам журналистов AFP, присутствовавшим на месте происшествия, на территории вокзала в Краматорске в пятницу в результате обстрела погибли несколько десятков человек, более сотни получили ранения. Поблизости от здания вокзала были найдены и обломки ракеты с надписью «за детей».