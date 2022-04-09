Грузовики из России и Беларуси больше не смогут попасть в Эстонию

Грузовики, которые еще вчера успели пересечь европейскую границу, смогут доставить товар заказчику, после чего они должны вернуться в свою страну не позднее 16 апреля.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, полный эффект вступивших сегодня в силу санкций станет ясен в течение нескольких недель. «Конечно, некоторые наши предприниматели не получат заказанный ими товар, но вся бизнес-деятельность, так или иначе связанная с нашим восточным соседом, всегда сопряжена с риском», — сказал Аас.

С санкциями оставили для государств-членов возможность при необходимости предоставлять исключения для покупки, импорта или транспортировки в союз природного газа и нефти, включая продукты нефтепереработки, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды. Государство-член ЕС может также ходатайствовать об исключении, в частности, в отношении покупки, импорта или перевозки фармацевтических препаратов, лекарств, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу, а также в гуманитарных целях.

«Хотя санкции стали общеевропейскими, как мы и просили с Латвией, Литвой и Польшей, но, к сожалению, для каждой страны была оставлена ​​возможность запросить исключения для некоторых групп товаров. Время покажет, захотят ли государства-члены создавать исключения и в какой степени, но, надеюсь, это не откроет возможности для обхода санкций, и смысл санкций не исчезнет», — добавил Аас.