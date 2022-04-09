Арнольд Рюйтель: Россию за войну в Украине следует привлечь к международному суду

«В Европе бушует настоящая война. Я считаю, что выражаю желание всего народа Эстонии положить конец этому жесточайшему убийству и посадить стороны за стол переговоров. Я надеюсь, что это пожелание будет выполнено. Тех, кто развязал эту войну, следует привлечь к ответственности в международном уголовном суде», - подчеркнул Рюйтель.

«Война не обошла стороной и другие страны, в том числе, и Эстонию, куда едут десятки и сотни беженцев. Вместе с тем, нас серьезно беспокоит и вынуждает сохранять повышенную бдительность опасность того, что под прикрытием потока беженцев в страну могут приехать и те, кто враждебно настроен по отношению к нашему устройству жизни», - отметил Рюйтель.