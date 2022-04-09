Галерея ⟩ На конгрессе EKRE Хельме призвал запретить все пророссийские скопления людей 9 мая

Председателем партии вновь избран Мартин Хельме (являвшийся единственным кандидатом на это место), заместителями председателя Март Хельме, Хенн Пыллуаас и Яак Мадисон (Арво Аллер не прошел). Мартин Хельме получил 432 голоса из 444 голосовавших.

EKRE kongress. Фото: Margus Ansu

Мартин Хельме во время своей речи на конгрессе призвал правительство запретить 9 мая все пророссийские, антиэстонские и антиукраинские скопления людей. "Никаких цветов убийцам!", - сказал Хельме.

По его словам, в Эстонии есть большое число лояльных неэстонцев, но есть и те, кто поддерживает российское вторжение в Украину и используют георгиевские ленты и букву "Z" в оправдание войны, пишет Rus.ERR.

Хельме призвал лишить таких людей права оставаться в Эстонии. "В 104-ю годовщину Эстонской Республики настал наконец момент, в который все местные неэстонцы должны выбрать, остаются ли они на стороне Эстонии. И те, кто выберут неправильную сторону, должны понимать, что у них нет здесь будущего", - сказал лидер консерваторов.