В Швеции может сформироваться парламентское большинство за вступление в НАТО

"Если Финляндия подаст заявку о вступлении в НАТО, я намерен обратиться в совет партии с призывом изменить нашу позицию", - цитирует политика издание, пишет Deutsche Welle.

"Шведские демократы" - вторая по величине оппозиционная партия в стране. Если она поддержит идею вступления Швеции в НАТО, эта инициатива сможет получить парламентское большинство. По словам Окессона, пересмотреть свое отношение к перспективе вступления его страны в НАТО его заставил тот факт, что Финляндия, судя по всему, намерена предпринять соответствующий шаг. "А также тот факт, что Украина, которая не является членом НАТО, осталась совершенно одна", - добавил политик.

Ранее правительство Финляндии сообщило, что в ближайшие недели проанализирует шаги в отношении возможного присоединения страны к альянсу. После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, идея членства в НАТО, судя по опросам, находит все больше поддержки у населения Швеции.