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Видео ⟩ В Тухала забурлил ведьмин колодец

rus.postimees.ee
В Тухала забурлил ведьмин колодец
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Ведьмин колодец.
Ведьмин колодец. Фото: Mihkel Maripuu

Находящийся в Харьюмаа в Тухала ведьмин колодец забурлил. Согласно народному преданию, когда ведьмин колодец начинает затапливать водой, это признак того, что ведьмы в колодце начинают париться.

Ведьмин колодец – это уникальное природное явление в масштабах всей Европы. 

Этот временный карстовый источник – часть подземной реки, протекающей через карстовый участок Тухала, расположенный на территории природного заповедника Набала-Тухала. В период половодья вода поднимается на поверхность земли, и колодец начинает «кипеть», выбрасывая около 100 литров воды в секунду, в то время как объем течения реки составляет как минимум 5000 литров в секунду. Это явление может продлиться от одного дня до трех недель.

Бурлящий в этом году колодец уже засняла на видео Яаника Юрманн. 

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